Состоялись очередные поединки 6-го тура Второй лиги. Отчеты о матчах читайте на "Футбол 24".

Вторая лига, 6-й тур

Чайка – Нива Винница – 3:1

Голы: Бартошак, 35, Ярмак, 55, Тименко, 85 – Браславский, 58

Подолье – Ужгород – 2:1

Голы: Салбак, 9, 50 – Пуканыч, 22

Удаление: Шкиндер, Ряшко (Ужгород)

Днепр Черкассы – Перемога – 1:1

Голы: Аверьянов, 90 + 2 (пен) – Сёмка, 41

Черкащина – Николаев-2 – 2:0

Голы: Гончар, 81 (АГ), Литовченко, 85 (пен)

Реал Фарма – Никополь – 1:3

Голы: Полищук, 84 – Полянский, 21, Мандровський, 40, Левенец, 56

МФК Металлург – Энергия – 4:0

Голы: Коваленко, 33, 54, Могильный, 41, Олейник, 88

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Чайка в домашних стенах уверенно победила Ниву, которая приехала из Винницы. Первый тайм был за хозяевами – они ушли на перерыв с минимальным преимуществом. Во втором тайме Чайка еще забила дважды, Нива ответила лишь одним результативным ударом. Финальный свисток зафиксировал счет 3:1.

Подолье сумело минимально одолеть Ужгород. В первом тайме команды обменялись по одному голу, а во второй части матча забило Подолье. Ужгород запомнился лишь двумя удалениями. 2:1 – Подолье выходит на второе место, Ужгород идет первым в группе А.

Днепр из Черкасс расписал ничью с Перемогой. В первом тайме забивали гости, а хозяева вырвали ничью на последних минутах матча благодаря реализованному пенальти.

Черкащина не без проблем обыграла Николаев-2. Голы забивались только во втором тайме – в конце матча игрок Николаева-2 отметился автоголом, а через несколько минут Черкащина добила гостей с пенальти.

Реал Фарма принимал Никополь. Гости уверенно начали поединок и на перерыв ушли с преимуществом в два мяча. Во второй 45-минутке Никополь и Реал Фарма обменялись забитыми мячами.

МФК Металлург разгромил Энергию в домашних стенах. Команда из Запорожья забивала по два гола в двух таймах. Благодаря этой победе, МФК Металлург поднялся на второе место группы В.

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