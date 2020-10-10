36-річний Папа Гуйє ще не має наміру вішати бутси на цвях.

Ветеран УПЛ Папа Гуйє вже провів кілька тренувань з друголіговим Металом, повідомляє Meta–ratings.com.ua.

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Наразі футболіст повертає форму і вже найближчим часом зможе допомогти команді Олександра Кучера. Після 6-ти турів Другої ліги харківський клуб лідирує у турнірній таблиці групи Б з максимальною кількістю очок.

Нагадаємо, африканець встиг пограти за такі українські клуби, як Волинь, Дніпро, Карпати, а також Металіст та СК Дніпро-1.

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