Бывший сенегальский защитник Металлиста Папа Гуйе, который недавно объявил о завершении карьеры футболиста, стал спортивным директором харьковского клуба, сообщает официальный сайт.

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"Давайте поблагодарим Папу Гуйе за его игру. Но он не оставляет Харьков. Отныне Папа будет отвечать за спортивный вектор футбольного клуба Металлист. Папа Гуйе – новый спортивный директор Металлиста", – прокомментировал назначение Ярославский.

Напомним, после 15-ти туров Первой лиги Металлист уверенно лидирует в турнирной таблице.

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