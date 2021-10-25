"Подколы Суркиса? Я посмотрю, как он будет шутить, когда мы действительно вернемся.

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У нас всегда были хорошие противостояния? Конечно. В этом и весь футбол. Футбол – это не только отыграть 90 минут, это еще все до и после футбола, когда идут обсуждения, споры и скандалы. Это все – составляющая футбола, и она бывает чуть ли не самой главной. Матч завершился и начались баталии к следующему матчу интересных команд: а ты, а я, а там, а здесь, а то. Люди этим живут.

Стимулируют ли эти скандалы интерес к чемпионату? Конечно. Без скандалов не обойтись. Конфликт заложен в самой игре – выходят две команды, одна из которых должна победить", – сказал Ярославский для программы Бомбардир.

В недавнем интервью президент Динамо Игорь Суркис пошутил "Металл уже заходит – мы трясемся все". После 15-ти туров Первой лиги Металлист уверенно лидирует в турнирной таблице.

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