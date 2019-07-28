Папа Гуйе подписал контракт с СК Днепр-1, – СМИ

Новичок УПЛ СК Днепр-1 подписал еще одного опытного футболиста.

Очередным приобретением днепрян стал опытный защитник Папа Гуйе, сообщает FootballHub.

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Заметим, что для сенегальца это уже пятая украинская команда. До перехода в СК Днепр-1 Папа Гуйе играл в составе Волыни, Металлиста, Днепра и Карпат, которые покинул в конце прошлого сезона.

Всего в УПЛ защитник провел 263 матча. В них Папа Гуйе забил 5 мячей и отдал 7 ассистов. В активе защитника также 6 матчей за национальную сборную Сенегала.

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