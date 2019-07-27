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Трансляция УПЛ: 2+2 и УНИАН будут показывать матчи чемпионата

17:00 134 Читати українською
Трансляция УПЛ: 2+2 и УНИАН будут показывать матчи чемпионата
Динамо / ФК Динамо Киев

2+2 и УНИАН будут транслировать матчи четырех представителей УПЛ в сезоне 2019/20.

Домашние матчи киевского Динамо, луганской Зари, черниговской Десны и СК Днепр-1 покажут телеканалы 2+2 и УНИАН, сообщает официальный сайт медиахолдинга 1+1.

"Клубы не могут продавать права на показ матчей другим телеканалам", – Гримм рассказал о борьбе за единый телепул УПЛ

"Согласно заключенным договорам, группа берет на себя все обязательства по производству и размещению телетрансляций. Информация о передаче всех прав на показы каналам Футбол 1/2 была распространена преждевременно и необоснованно", – говорится в заявлении холдинга.

В частности 10 августа 2+2 будет транслировать поединок с участием Динамо и Шахтера. Ранее сообщалось, что официальным транслятором УПЛ стали каналы Футбл 1/2.

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телевидение Десна Десна УПЛ Канал 2+2 УНИАН СК Днепр-1 СК Днепр-1 Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря
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