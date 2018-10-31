Папа Гуйе близок к переходу в Карпаты

Экс-футболист Металлиста и Днепра Папа Гуйе может вернуться в чемпионат Украины.

По информации FootballHub,сенегальский защитник в ближайшее время подпишет контракт с львовскими Карпатами. Предыдущим клубом Гуйе был казахстанский Актобе, за который он в 2017 году провел 9 матчей.

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Весной этого года Папа находился на просмотре в Динамо, однако столичный клуб решил не предлагать 34-летнему футболисту контракт. В составе Металлиста Гуйе выступал с 2006 по 2015 годы, в Днепре – в течение сезона 2015/2016.

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