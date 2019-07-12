Пантич вернулся в Динамо и тренируется с молодежной командой

Сербский защитник Динамо Александар Пантич вернулся из аренды из испанского Кадиса.

Защитник прибыл в Киев после полугодовой аренды в испанском Кадисе и сейчас тренируется с молодежной командой "бело-синих", сообщает Dynamomania.

Пантич получил от Кадиса 200 тысяч евро, не сыграв ни одного матча

Напомним, Александар Пантич провел 6 месяцев на правах аренды в испанском Кадисе. Защитник при этом пропустил всю вторую часть сезона 2018/19 из-за травмы мениска, так и не сыграв ни одного матча за "желто-синих".

Пантич перешел в Динамо зимой 2017 года, когда наставником "бело-синих" был Сергей Ребров, но не смог убедить Александра Хацкевича и не стал основным игроком команды.

Буффон, унікальний Шевченко і ще топ-10 легенд, які робили незабутній камбек – версія популярного європейського ЗМІ