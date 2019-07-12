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Пантіч повернувся в Динамо та тренується з молодіжною командою

18:22 339 Читать на русском
Пантіч повернувся в Динамо та тренується з молодіжною командою
Александар Пантіч / Футбол 24

Сербський захисник Динамо Александар Пантіч повернувся з оренди з іспанського Кадіса.

Оборонець прибув до Києва після піврічної оренди у іспанському Кадісі та зараз тренується з молодіжною командою "біло-синіх", повідомляє Dynamomania.

Пантіч отримав від Кадіса 200 тисяч євро, не зігравши жодного матчу

Нагадаємо, Александар Пантіч провів 6 місяців на правах оренди в іспанському Кадісі. Захисник при цьому пропустив усю другу частину сезону 2018/19 через травму меніска, так і не зігравши жодного матчу за "жовто-синіх".

Пантіч перейшов у Динамо взимку 2017 року, коли наставником "біло-синіх" був Сергій Ребров, але не зміг переконати Олександра Хацкевича і не став основним гравцем команди.

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