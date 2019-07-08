Пантич получил от Кадиса 200 тысяч евро, не сыграв ни одного матча

Защитник Динамо Александар Пантич не сыграл ни одного матча за Кадис, но получил за период аренды 200 тысяч евро.

Александар Пантич провел 5 месяцев на правах аренды в испанском Кадисе. По информации La voz digital, серб получил за этот период 200 тысяч евро.

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Защитник при этом пропустил всю вторую часть сезона 2018/19 из-за травмы мениска, так и не сыграв ни одного матча за "желто-синих". Ранее сообщалось, что футболист вернется в расположение киевской команды.

Пантич перешел в Динамо зимой 2017 года, когда наставником "бело-синих" был Сергей Ребров, но не смог убедить Александра Хацкевича и не был основным игроком.

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