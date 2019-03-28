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Пантич, не сыграв ни одного матча за Кадис, получил травму и вскоре будет прооперирован

28 марта 23:21 17 Читати українською
Пантич, не сыграв ни одного матча за Кадис, получил травму и вскоре будет прооперирован
Александар Пантич / Футбол 24

Защитник Кадиса Александар Пантич, права на которого принадлежат Динамо, получил травму мениска.

Сербский защитник пока не сыграл ни одного матча за Кадис, однако уже получил травму, которая оставит его вне футбола на неопределенное время, сообщает El Desmarque.

Кадар травмировался и не тренируется с Динамо

Сообщается, что Александар получил травму случайно. Завтра Пантич ляжет под нож хирурга, который будет оперировать ему поврежден мениск. Напомним, в конце января киевляне отдали защитника в аренду до конца сезона. Также в соглашении прописано право выкупа защитника.

Одинадцять перлин київського Динамо

Теги
Испания Динамо Киев Динамо Киев Александар Пантич Александар Пантич Трансферы Динамо Киев Кадис Кадис
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