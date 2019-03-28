Пантич, не сыграв ни одного матча за Кадис, получил травму и вскоре будет прооперирован

Защитник Кадиса Александар Пантич, права на которого принадлежат Динамо, получил травму мениска.

Сербский защитник пока не сыграл ни одного матча за Кадис, однако уже получил травму, которая оставит его вне футбола на неопределенное время, сообщает El Desmarque.

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Сообщается, что Александар получил травму случайно. Завтра Пантич ляжет под нож хирурга, который будет оперировать ему поврежден мениск. Напомним, в конце января киевляне отдали защитника в аренду до конца сезона. Также в соглашении прописано право выкупа защитника.

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