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Пантіч, не зігравши жодного матчу за Кадіс, отримав травму та незабаром буде прооперований

23:21 213 Читать на русском
Пантіч, не зігравши жодного матчу за Кадіс, отримав травму та незабаром буде прооперований
Александар Пантіч / Футбол 24

Захисник Кадіса Александар Пантіч, права на якого належать Динамо, зазнав травми меніска.

Сербський оборонець поки не зіграв жодного матчу за Кадіс, однак вже отримав травму, яка залишить його поза футболом на невизначений час, повідомляє El Desmarque.

Кадар травмувався та не тренується з Динамо

Повідомляється, що Александар отримав травму випадково. Завтра Пантіч ляже під ніж хірурга, який буде оперувати йому пошкоджений меніск. Нагадаємо, наприкінці січня кияни віддали оборонця в оренду до кінця сезону. Також в угоді прописане право викупу захисника.

Одинадцять перлин київського Динамо

Теги
Іспанія Александар Пантіч Александар Пантіч Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Кадіс Кадіс
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