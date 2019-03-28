Пантіч, не зігравши жодного матчу за Кадіс, отримав травму та незабаром буде прооперований

Захисник Кадіса Александар Пантіч, права на якого належать Динамо, зазнав травми меніска.

Сербський оборонець поки не зіграв жодного матчу за Кадіс, однак вже отримав травму, яка залишить його поза футболом на невизначений час, повідомляє El Desmarque.

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Повідомляється, що Александар отримав травму випадково. Завтра Пантіч ляже під ніж хірурга, який буде оперувати йому пошкоджений меніск. Нагадаємо, наприкінці січня кияни віддали оборонця в оренду до кінця сезону. Також в угоді прописане право викупу захисника.

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