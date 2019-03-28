Пантіч, не зігравши жодного матчу за Кадіс, отримав травму та незабаром буде прооперований

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Екс-форвард Реала Мор'єнтес в захваті від Зозулі та вірить у перспективи Луніна в Мадриді
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Ігуаїн завершив кар’єру у збірній АргентиниСвіт — 21:20 702
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УЄФА покарав Шахтар частковим закриттям трибун стадіону через расистську поведінку вболівальниківЛіга Європи — 20:05 7541
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Ворскла оголосила про призначення Косовського на тренерський місток командиУкраїна — 17:20 8634
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Зозуля має шанс замінити другого після Мессі у клубі Прімери, який бореться за ЛЧ, а Альбасете під загрозоюІспанія — 16:35 7013