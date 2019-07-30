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Панков признался, что ему угрожали убийством из-за Чигринского

06:30 233 Читати українською
Панков признался, что ему угрожали убийством из-за Чигринского
Александр Панков / Фото из соцсетей

Известный агент Александр Панков рассказал о вспыльчивых характерах функционеров греческих клубов и сравнил их них с отечественными.

"Мне угрожали, но не в Украине. Мне угрожали в Греции из-за Димы Чигринского. Я был в Афинах, нам надо было переподписать контракт с АЕКом. Звонит президент, говорит: "Где ты? Я сейчас приеду, утоплю тебя в Эгейском море". Я прятался пять дней, каждый день менял отель. Честно, даже не верил, что в Греции такое может быть.

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Конфликты с Ахметовым или Суркисом? С Ахметовым точно не было, а с Игорем Михайловичем – да. Когда Милевский перешел в Тосно, он подал на Динамо в суд, якобы за долги. Сколько? Цена хорошей квартиры в Киеве. К сожалению, он это сделал без моего ведома, потому что я бы его отговорил – там все сроки прошли, мертвое дело.

Мне звонок: "Здравствуйте, приемная Игоря Михайловича, он хочет с вами поговорить". И Суркис начал там: "Вы ******, я вас и в Питере найду, я ничего не дам. Так как он всю карьеру в Динамо вел себя, я ему вообще ничего не должен платить". И минут 30 так, я даже вздрогнул. Но закончили разговор, кстати, нормально, договорились, что однажды встреча примирения произойдет. Надеюсь, даже в ближайшее время", - сказал Панков в интервью Youtube-каналу "КраСава".

Напомним, экс-защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский, который в свое время выступал за Барселону, с 2016 года защищает цвета греческого АЕКа.

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Артем Милевский Артем Милевский Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский АЕК Афины АЕК Афины Александр Панков
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