Панков зізнався, що йому погрожували вбивством через Чигринського

Відомий агент Олександр Панков розповів про запальний характер функціонерів грецьких клубів та порівняв їх їх з вітчизняними.

"Мені погрожували, але не в Україні. Мені погрожували в Греції через Діму Чигринського. Я був в Афінах, нам треба було перепідписати контракт з АЕКом. Дзвонить президент, каже: "Де ти? Я зараз приїду, втоплю тебе в Егейському морі". Я ховався п'ять днів, кожен день міняв готель. Чесно, навіть не вірив, що в Греції таке може бути.

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Конфлікти з Ахметовим чи Суркісом? З Ахметовим точно не було, а з Ігорем Михайловичем – так. Коли Мілевський перейшов у Тосно, він подав на Динамо в суд, нібито за борги. Скільки? Ціна хорошої квартири в Києві. На жаль, він це зробив без мого відома, тому що я б його відрадив – там всі терміни пройшли, мертва справа.

Мені дзвінок: "Вітаю, приймальня Ігоря Михайловича, він хоче з вами поговорити". І Суркіс почав там: "Ви ******, я вас і в Пітері знайду, я нічого не дам. Так як він всю кар'єру в Динамо поводився, я йому взагалі нічого не повинен платити". І хвилин 30 так, я навіть здригнувся. Але закінчили розмову, до речі, нормально, домовилися, що одного разу зустріч примирення відбудеться. Сподіваюся, навіть найближчим часом", – сказав Панков в інтерв'ю Youtube-каналу "КраСава".

Нагадаємо, екс-захисник збірної України Дмитро Чигринський, який свого часу виступав за Барселону, з 2016 року захищає кольори грецького АЕКа.

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