"У Артема все нормально, он находится в Киеве и считает, что это самое безопасное место в Украине. Он помогает людям, чем может и пытается держать хвост пистолетом.

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Недавно он с Алиевым ездил на матч звезд украинского футбола против команды ВСУ. Артем не ведет каких-либо активных действий в соцсетях и СМИ, но он этого никогда и не делал.

Артем – миролюбивый человек. Очень многие приняли его видео за какую-то слабость. Но тут надо хорошо знать Артема, он очень сентиментальный человек. В его ситуации никто из нас не был. Он и белорус, и украинец. При этом из Беларуси, чуть ли не из Бреста, где он отдал столько сил и нервов, запускают ракеты по Украине и убивают людей.

У Милевского там живут отец, мама, родная сестра, и он просто не понимал, как такое может происходить. Ладно россияне – они идиоты. Но как из Беларуси может бомбиться Киев? Для него это стало ужасом. Сейчас у Артема все хорошо, и надеюсь, он принесет пользу Киеву, и мы еще поучаствуем с ним в совместных проектах", – рассказал Панков в интервью FanDay.

Напомним, россияне продолжают наносить ракетные удары с территории Беларуси – ежедневно вся Украина подвергается воздушному террору рашистскими самолетами с белорусских аэродромов.

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