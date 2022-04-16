"У Артема все нормально, він перебуває у Києві та вважає, що це найбезпечніше місце в Україні. Він допомагає людям, чим може і намагається тримати хвіст пістолетом.

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Нещодавно він з Алієвим їздив на матч зірок українського футболу проти команди ЗСУ. Артем не веде якихось активних дій у соцмережах та ЗМІ, але він цього дуже ніколи й не робив.

Артем – миролюбна людина. Дуже багато хто сприйняв його відео за якусь слабкість. Але тут треба добре знати Артема, він дуже сентиментальна людина. У його ситуації ніхто з нас не був. Він і білорус, і українець. При цьому з Білорусі, мало не з Бреста, де він віддав стільки сил та нервів (виступав за місцеве Динамо, – Футбол 24), запускають ракети по Україні та вбивають людей.

У Мілевського там живуть батько, мати, рідна сестра, і він просто не розумів, як таке може відбуватися. Гаразд росіяни – вони ідіоти. Але як з Білорусі може бомбитися Київ? Для нього це стало жахом. Зараз у Артема все добре, і сподіваюся, він принесе користь Києву, і ми ще візьмемо участь у спільних проектах", – розповів Панков в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, росіяни продовжують завдавати ракетних ударів з території Білорусі – щодня вся Україна піддається повітряному терору рашистськими літаками з білоруських аеродромів.

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