Подопечные Йовичевича еще до перерыва 4 раза поразили ворота соперника. Особенно эффективно действовала связка Вакула-Сикан. Сначала левый вингер качественно подал угловой на голову чемпиону мира, а затем получил удобный ответный ассист. К разгрому привел еще один угловой – Кащук нашел Кривцова. Четвертый мяч в ворота Аль-Фатеха отправил тот же Сикан.

Шахтер снова разгромил соперника на сборах – связка чемпиона мира и "потерянного" форварда, голевое возвращение Траоре

Главным событием второго тайма стало возвращение Траоре после тяжелой травмы. Буркиниец почти год не выходил на поле, но тут сразу получил возможность забить. На последних минутах Джурасек заработал пенальти, и Лассина паненкой зафиксировал окончательные 5:0 в пользу Шахтера.