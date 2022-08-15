Підопічні Йовічевіча ще до перерви 4 рази вразили ворота суперника. Особливо ефективно діяла зв'язка Вакула-Сікан. Спочатку лівий вінгер якісно подав кутовий на голову чемпіону світу, а потім отримав зручний асист у відповідь. До розгрому призвів ще один кутовий – Кащук знайшов Кривцова. Четвертий м'яч у ворота Аль-Фатеха відправив той-таки Сікан.

Шахтар знову розгромив суперника на зборах – зв'язка чемпіона світу і "загубленого" форварда, гольове повернення Траоре

Головною подією другого тайму стало повернення Траоре після важкої травми. Буркінієць майже рік не виходив на поле, але тут відразу отримав можливість забити. На останніх хвилинах Джурасек заробив пенальті, і Лассіна панєнкою зафіксував остаточні 5:0 на користь Шахтаря.