Шахтер уверенно выиграл первый из двух спаррингов против саудовского Аль-Фатеха. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Благотворительный матч

Шахтер – Аль-Фатех – 5:0

Голы: Сикан, 7, 37, Вакула, 25, Кривцов, 34, Траоре, 80+1

Команды играли 2 тайма по 40 минут с перерывами на водопой. Состав Шахтера был "миксованным" – опытная защита, но в полузащите и нападении играли вчерашние дублеры.

Команда Йовичевича с первых минут захватила инициативу и не выпускала соперника из собственной половины. Особенно старался Владислав Вакула, вышедший на позиции Михаила Мудрика. Карьера 23-летнего нападающего казалась разрушенной после нескольких скандалов и отчислений из клубов. Впрочем, именно он с углового выполнил отличную подачу на голову Сикану, подрезавшему мяч в дальнюю девятку. В сердине тайма ребята поменялись ролями. Чемпион мира U-20 отдал удобную передачу Вакуле, тот финтом убрал опекуна и четко пробил в верхний угол.

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Аль-Фатех вообще не имел ни одного удара, пока Очеретько не заигрался возле собственной штрафной – в игру пришлось вступить Пятову. К разгрому саудитов привел еще один качественный угловой. На этот раз к флажку подходил Кащук, а завершал Кривцов. Точку перед отдыхом поставил тот же Сикан.

Второй тайм оказался гораздо скучнее. Шахтер под словенской жарой потерял скорость и уже не создавал столько моментов. Главное событие – выход Лассина Траоре. Буркиниец получил свои 25 минут на поле после страшной травмы колена в сентябре прошлого года. Возвращение оказалось голевым. На последних минутах встречи Джурасек заработал пенальти, а Лассина не постеснялся пробить паненкой – победа 5:0 после 3:0 против Домжале. Сегодня в 19:00 Шахтер снова встретится с Аль-Фатехом, что станет последним спаррингом межсезонья.

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