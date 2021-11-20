Лидер "грифонов" Горан Пандев, который летом собирается повесить бутсы на гвоздь, поставил перед собой сверхважную задачу в итальянском клубе.

"Шевченко в Дженоа – важный сигнал от амбициозных владельцев. На старте сезона мы потеряли очки в матчах, где не должны были этого делать. Появление такого чемпиона, как Андрей, который добился замечательных результатов со сборной Украины на Евро-2020, станет толчком. На что-то лучшее нечего было и надеяться.

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Что от меня требует Шевченко? Делать то, что я умею. Помогать молодым. Обидно, что я уже в таком возрасте – был бы полезнее, если бы сбросил пару лет. Но Шевченко говорил не только со мной. Он – настоящий лидер, хочет знать всех игроков, а их больше 30. Нелегко сделать так, чтобы каждый чувствовал себя важным. Наша цель – спокойно спастись от вылета. Я не могу уйти, не выполнив эту задачу", – сказал Пандев в интервью Corriere dello Sport.

Напомним, Горан выступает за Дженоа с 2015 года. Ранее он защищал цвета Интера, Специи, Анконы, Лацио, Наполи и Галатасарая.

Дебютный поединок для Шевченко в должности главного тренера генуэзцев состоится в воскресенье, 21 ноября, против Ромы. Начало матча в 21:45.

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