Лідер "грифонів" Горан Пандев, який влітку повісить бутси на цвях, поставив перед собою надважливе завдання в італійському клубі.

"Шевченко у Дженоа – важливий сигнал від амбітних власників. На старті сезону ми втратили очки у матчах, де не повинні були цього робити. Поява такого чемпіона, як Андрій, що добився чудових результатів зі збірною України на Євро-2020, стане поштовхом. На щось краще годі було і сподіватися.

Як Моурінью готується до протистояння з Шевченком перед дебютом українця в Серії А – фото від тренера Роми

Чого від мене вимагає Шевченко? Робити те, що я вмію. Допомагати молодим. Прикро, що я вже у такому віці – був би кориснішим, якби скинув пару років. Але Шевченко говорив не лише зі мною. Він – справжній лідер, хоче знати всіх гравців, а їх більше 30. Нелегко зробити так, аби кожний почувався важливим. Наша мета – спокійно врятуватися від вильоту. Я не можу піти, не виконавши це завдання", – сказав Пандев в інтерв'ю Corriere dello Sport.

Нагадаємо, Горан виступає за Дженоа з 2015 року. Раніше він захищав кольори Інтера, Спеції, Анкони, Лаціо, Наполі та Галатасарая.

Дебютний поєдинок для Шевченка на посаді головного тренера генуезців відбудеться у неділю, 21 листопада проти Роми. Початок матчу о 21:45.

Дванадцять друзів Шевченка: українці, спроможні підсилити Дженоа, – хто вони?