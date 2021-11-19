Бывший наставник Андрея Шевченко в Челси будет противостоять экс-подопечному в поединке Дженоа – Рома, который станет для украинца дебютным в Италии в должности главного тренера.

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Моуринью уже начал подготовку к сопернику. Жозе просматривает и анализирует матчи "грифонов" и, судя по фото, уже собрал достаточно информации о генуэзцах. Соответствующие снимки 58-летний португалец опубликовал в Instagram.

Матч Дженоа – Рома стартует 21 ноября в 21:45 по Киеву. После 12-ти туров римляне идут на 6-й позиции, набрав 19 очков. У генуэзцев 9 пунктов и 17-е место турнирной таблицы.

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