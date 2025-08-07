Шахтер в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы сезона 2025/26 сыграет с греческим Панатинаикосом. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости "Футбол 24".

Матч Панатинаикос – Шахтер состоится сегодня, 7 августа. Стартовый свисток в Афинах прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Где смотреть Панатинаикос – Шахтер? В Украине матч Панатинаикос – Шахтер в прямом эфире будет транслировать телеканал УПЛ ТВ, который доступен у большинства операторов, а также Киевстар ТБ.

К слову, Шахтер впервые будет играть против Панатинаикоса. Ранее в официальных турнирах "горняки" встречались лишь с двумя греческими клубами – ПАОКом и Олимпиакосом. Важно, что в этих противостояниях украинская команда не терпела поражений.

Стартовые составы:

Шахтер: Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон, Очеретько, Судаков, Алиссон, Невертон, Кауан Элиас

Запасные: Фесюн, Твардовский, Азаров, Грам, Конопля, Фарина, Эгиналду, Швед, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Педриньо

Панатинаикос: Дронговски, Палмер-Браун, Кирьякопулос, Туба, Чиривелья, Максимович, Пельистри, Джуричич, Тете, Свидерски, Коцирас

Запасные: Ляфон, Коцарис, Ингасон, Едвай, Младенович, Фикай, Черин, Сиопис, Брега, Манчини, Еремеефф

