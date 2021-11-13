Панама смогла вырвать победу у Гондураса, хотя долго проигрывала со счетом 0:2.

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Камбек стартовал с 77-й минуты и завершился победой "канальщиков" 3:2. Это уникальный случай за всю историю региональных отборов чемпионата мира, сообщает MisterChip. Впервые гостевая команда победила, уступая на 75-й минуте с разницей в два гола.

Панама смогла удержаться на четвертой строчке таблицы, которая гарантирует плей-офф за выход на Мундиаль. Гондурас же засел на дне.

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