Южная Америка, ЧМ-2022, квалификация, 13-й тур

Уругвай – Аргентина – 0:1

Гол: Ди Мария, 7

Бразилия досрочно вышла на ЧМ-2022

В последнем матче 13-го тура отбора на чемпионат мира 2022 сошлись Уругвай и Аргентина. Гости довольно быстро вышли вперед. Уже на седьмой минуте Ди Мария после паса Дибалы из пределов штрафной элегантно переправил мяч в верхний угол ворот. Суарес со штрафного мог сравнивать, но пробил немного выше. Следующая его попытка также оказалась безрезультатной – мяч просвистел мимо перекладины после удара с острого угла. Впоследствии представитель Атлетико упустил сумасшедший шанс – сначала он слета попал в штангу, а после добивания не хватило считанных сантиметров.

После перерыва Аргентина оправилась и также начала создавать опасность у ворот соперника. На 76-й минуте на поле появился Месси, который окончательно восстановился после травмы. Лионель ничем особенным не запомнился, однако помог "альбиселесте" довести матч до победы. В результате, аргентинцы продолжили серию без поражений до 26 матчей. Последний раз команда Лионеля Скалони проигрывала 3 июля 2019 года – в полуфинале Кубка Америки против Бразилии (0:2).

В турнирной таблице Аргентина уверенно идет второй (28 очков) – от третьей строчки ее отделяет уже восемь очков. Лидирует в группе Бразилия (34 пункта), которая накануне досрочно вышла на ЧМ-2022. В следующем туре состоится супербитва между этими титанами – 17 ноября аргентинцы будут принимать бразильцев. Потерпевший третье поражение подряд Уругвай идет лишь 6-м с 16-ю очками, опустившись за пределы зоны выхода на Мундиаль.

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