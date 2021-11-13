Регіон КОНКАКАФ подарував один з найяскравіших порятунків 2021 року.

Панама змогла вирвати перемогу в Гондураса, хоча довго програвала з рахунком 0:2.

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Камбек стартував із 77-ї хвилини і завершився перемогою "канальників" 3:2. Це унікальний випадок за всю історію регіональних відборів чемпіонату світу, інформує MisterChip. Вперше гостьова команда перемогла, поступаючись на 75-й хвилині з різницею у два голи.

Панама змогла втриматись на четвертій сходинці таблиці, яка гарантує плей-офф за вихід на Мундіаль. Натомість Гондурас засів на дні.

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