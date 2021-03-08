Палмейрас убедительно победил Гремио и торжествовал в финале Кубка Бразилии. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Кубок Бразилии 2020/21, финал, ответный матч

Палмейрас – Гремио – 2:0 (первый поединок – 1:0)

Голи: Рибейру Силва, 54, Менино, 85

Палмейрас после первой встречи имел преимущество, а во второй встрече закрепил свой успех. Первая половина игры завершилась без голов, а вот во втором тайме Рибейру Силва мощным ударом с линии штрафной пробил голкипера.

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Менино в конце встречи поставил эффектную точку, качнув защитника и точно попав под дальнюю штангу. Добавим, что Луис Адриано сыграл 74 минуты, однако не отличился результативными действиями.

Эта победа стала четвертой для "зелено-белых" в Кубке Бразилии. До этого, Палмейрас выигрывал трофей в 1998, 2012 и 2015 годах.

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