Палмейрас переконливо переміг Греміо та тріумфував у фіналі Кубка Бразилії. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Кубок Бразилії 2020/21, фінал, матч-відповідь

Палмейрас – Греміо – 2:0 (перший поєдинок – 1:0)

Голи: Рібейру Сілва, 54, Меніно, 85

Палмейрас після першої зустрічі мав перевагу, а в другій зустрічі закріпив свій успіх. Перша половина гри завершилась без голів, а от у другому таймі Рібейру Сілва потужним ударом з лінії штрафного пробив голкіпера.

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Меніно наприкінці зустрічі поставив ефектну крапку, хитнувши захисника та точно поціливши під дальню стійку. Додамо, що Луїс Адріано відіграв 74 хвилини, проте не відзначився результативними діями.

Ця перемога стала четвертою для "зелено-білих" у Кубку Бразилії. До цього, Палмейрас вигравав трофей у 1998, 2012 та 2015 роках.

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