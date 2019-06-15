Паллотта: Фонсека имеет четкие идеи, что он хочет сделать в Роме

Президент Ромы Джеймс Паллотта рассказал о своей встрече с Паулу Фонсекой.

"Мы много говорили, но пытались больше слушать самого Паулу. Мы услышали много вещей о его футбольной философии и какой он видит игру своих команд. Он имеет четкие идеи, что именно хочет сделать в Роме и чего ожидает от игроков.

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Как мы видели по Шахтеру, Фонсека любит, чтобы его команды контролировали мяч и играли с большой интенсивностью, имели преимущество не только во владении мячом.

Паулу имеет философию атакующего футбола и, как он заявил в первом интервью, он хочет побеждать, но со стилем", – цитирует Паллотту официальный сайт Ромы.

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