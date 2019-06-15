Паллотта: Фонсека має чіткі ідеї, що він хоче зробити у Ромі

Президент Роми Джеймс Паллотта розповів про свою зустріч із Паулу Фонсекою.

"Ми багато говорили, але намагались більше слухати самого Паулу. Ми почули багато речей про його футбольну філософію і якою він бачить гру своїх команд. Він має чіткі ідеї, що саме хоче зробити у Ромі і чого очікує від гравців.

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Як ми бачили по Шахтарю, Фонсека любить, щоб його команди контролювали м'яч і грали з великою інтенсивністю, мали перевагу не лише у володінні м'ячем.

Паулу має філософію атакувального футболу і, як він заявив у першому інтерв'ю, він хоче перемагати, але зі стилем", – цитує Паллотту офіційний сайт Роми.

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