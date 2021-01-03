"14 команд – это переходный период. Вообще, 14 команд – это самый неудачный вариант для проведения чемпионата. Худший формат. 26 туров – это слишком мало. Мы не сможем держать себя в тонусе сезон, имея 26 матчей. Но поскольку это сезон маленький очень, пандемия была, останавливались, футболисты болели, в следующем году сборные.

Палкин откровенно оценил шансы создания единого телевизионного пула в Украине

Поэтому сейчас 26 туров – это везение. Со следующего сезона уже планируется 16 команд. Если смотреть по стандарту – это идеальный баланс для нашего чемпионата. Главный вопрос в качестве команд. Я не уверен, что у нас наберется 16 команд, которые реально будут соответствовать уровню УПЛ.

Мне не особо в это верится. Но УАФ проверяет все клубы, видит всю кухню клубов и говорит, что 16 клубов у нас будет. Наверное, она знает, что говорит. Просто мне слабо верится, что мы наберем 16 клубов и они будут соответствовать уровню", – поделился Палкин в интервью клубному телеканалу Шахтера.

Із Шахтаря – на вихід: Коноплянка і ще 4 гравці збірної України ризикують стати жертвами великої чистки