"14 команд – це перехідний період. Взагалі, 14 команд – це найбільш невдалий варіант для проведення чемпіонату. Найгірший формат. 26 турів – це занадто мало. Ми не зможемо тримати себе в тонусі сезон, маючи 26 матчів. Але оскільки це сезон маленький дуже, пандемія була, зупинялися, футболісти хворіли, в наступному році збірні.

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Тому зараз 26 турів – це везіння. З наступного сезону вже планується 16 команд. Якщо дивитися по стандарту – це ідеальний баланс для нашого чемпіонату. Головне питання в якості команд. Я не впевнений, що у нас набереться 16 команд, які реально будуть відповідати рівню УПЛ.

Мені не особливо в це віриться. Але УАФ перевіряє всі клуби, бачить всю кухню клубів і каже, що 16 клубів у нас буде. Напевно, вона знає, що говорить. Просто мені слабо віриться, що ми наберемо 16 клубів і вони відповідатимуть рівню", – поділився Палкін у інтерв'ю клубному телеканалу Шахтаря.

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