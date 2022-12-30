"Кто был лучшим игроком года? У меня есть мнение, однако мне лучше его не выражать. Потому что сложно руководить коллективом, когда ты кого-то выделяешь. Так что пусть это делают болельщики – это их право.

Шахтер отменил благотворительное турне по США – Палкин назвал главную причину отказа

Кто спрогрессировал? Это те, о ком я сначала сказал, что мальчики стали мужчинами: Трубин, Бондарь, Судаков, Бондаренко, Конопля. Многие из них до войны начинали со скамейки запасных, а сегодня они – основа. Самое главное, что произошло – они ощутили силы и уверенность в себе. И тот футбол, который они сегодня показывают, достоин большого уважения", – цитирует Палкина сайт дончан .

Напомним, подопечные Йовичевича завершили первую часть сезона УПЛ на второй строчке, отставая от СК Днепр-1 на 5 пунктов. В 1/16 Лиги Европы "горняки" будут противостоять Ренну.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?