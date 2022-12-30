"Хто був найкращим гравцем року? Я маю думку, проте мені краще її не висловлювати. Тому що складно керувати колективом, коли ти когось виділяєш. Тож нехай це роблять уболівальники – це їхнє право.

Шахтар скасував благодійне турне по США – Палкін назвав головну причину відмови

Хто спрогресував? Це ті, про кого я спочатку сказав, що хлопчики стали чоловіками: Трубін, Бондар, Судаков, Бондаренко, Конопля. Багато з них до війни починали з лави запасних, а сьогодні вони – основа. Найголовніше, що сталося – вони відчули сили та впевненість у собі. І той футбол, який вони сьогодні показують, вартий великої поваги", – цитує Палкіна сайт донеччан.

Нагадаємо, підопічні Йовічевіча завершили першу частину сезону УПЛ на другій сходинці, відстаючи від СК Дніпро-1 на 5 пунктів. В 1/16 Ліги Європи "гірники" протистоятимуть Ренну.

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