"Мы вели переговоры с МЛС, были определенные договоренности. Но начали мы "плыть" по датам – пошло несовпадение.

"Преговоры с Арсеналом продолжаются": Палкин пролил свет на ход переговоров по Мудрику

Понимали, что поехав в США, мы максимум проведем там 2 игры. А чисто экономически получалось, что мы будем в убытках. Мы-то хотели туда ехать, чтобы заработанные деньги отдать на армию, беженцам, для народа Украины.

А что нам давать, если мы еще окажемся должны? Посчитали и поняли, что экономически мы не попадаем в бюджет. Было бы больше игр, мы бы поехали. Нам нужно было минимум 4 матча, и тогда мы бы однозначно ехали. А так, не сложилось. Будем в Турции готовиться", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, планировалось, что "горняки" проведут несколько матчей с американскими командами в январе 2023 года. Среди спарринг-партнеров называли Интер Майами, Даллас и ДС Юнайтед.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?