Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин может вернуться к привычной жизни.

Палкин еще 6 ноября сообщил о получении положительного теста на коронавирус. Период самоизоляции одного из руководителей Шахтера уже завершился, поскольку он вылечился от COVID-19.

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"Все нормально, я уже получил отрицательный тест", – сообщил Палкин в комментарии Футбол 24.

Напомним, Шахтер в октябре уже пережил вспышку COVID-19 среди игроков команды. После 9 сыгранных туров "горняки" занимают второе место в турнирной таблице УПЛ, на одно очко отставая от Динамо.

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