"НСК Олиймпийский не принадлежит Динамо. Он принадлежит государству, и мы вели переговоры с ним. Но у нас нет никаких проблем с Динамо. Нормальное общение с Игорем Суркисом, с Резо Чохонелидзе. Никаких конфликтов вне поля. Это и для нас, и для Динамо, и для стадиона хорошо. Одни плюсы, минусов не вижу.

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И если матча в один день, то у Динамо приоритет. У нас нормальный диалог, мы нашли общий язык, и слышим друг друга", – поделился Палкин в интервью клубному телеканалу Шахтера.

Напомним, "горняки" сменили место проведения домашних матчей с Харькова на Киев еще в середине прошлого сезона. Основной причиной такого решения стало отсутствие болельщиков из-за пандемии коронавируса.

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