Палкін розповів про відносини між Шахтарем та Динамо
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував відносини між двома українськими грандами після переїзду "гірників" на НСК Олімпійський.
"НСК Оліймпійський не належить Динамо. Він належить державі, і ми вели переговори з нею. Але у нас немає ніяких проблем із Динамо. Нормальне спілкування з Ігорем Суркісом, з Резо Чохонелідзе. Ніяких конфліктів поза полем. Це і для нас, і для Динамо, і для стадіону добре. Одні плюси, мінусів не бачу.
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І якщо матчі в один день, то у Динамо пріоритет. У нас нормальний діалог, ми знайшли спільну мову, і чуємо один одного", – поділився Палкін у інтерв'ю клубному телеканалу Шахтаря.
Нагадаємо, "гірники" змінили місце проведення домашніх поєдинків з Харкова на Київ ще в середині минулого сезону. Основною причиною такого рішення стала відсутність вболівальників через пандемію коронавірусу.
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