Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, кто из украинских грандов следит за состоянием газона на НСК Олимпийский.

"Сейчас мы контролируем процесс обработки и уход за полем. У нас были эти лампы, которые служат для роста травы, мы их отдали Олимпийскому. Они сейчас вместе составляют такой комплекс, который помогает траве расти.

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С точки зрения управления, поддержания газона в нормальном состоянии – мы это взяли на себя, потому что наш агроном является одним из лучших специалистов в Восточной Европе по полям, он знает свое дело и уже тысячу раз на практике это показывал. Мы ему доверяем и Олимпийский ему доверяет.

Поле требует серьезного ремонта, даже замены, так как проходит много матчей сборная, Динамо, Шахтер и другие клубы УПЛ тоже привлекают этот стадион. Поэтому нужны изменения", – отметил Палкин в интервью клубному телеканалу Шахтера.

Напомним, "горняки" изменили место проведения домашних матчей из Харькова на Киев еще в середине прошлого сезона. Основной причиной такого решения стало отсутствие болельщиков из-за пандемии коронавируса.

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