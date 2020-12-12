Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, как команда будет готовиться ко второй части сезона.

"На данном этапе мы планируем в Турции. С 17 января двумя отрезками. Проведем первый этап, потом вернулись на несколько дней домой, и второй этап тоже в Турции.

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Почему в Турции? Во-первых, климат неплохой, инфраструктура хорошая. Думаю, нам удастся найти достаточно неплохих спарринг-партнеров – это важный фактор. Без спарринг-партнеров нет смысла вообще куда-то ехать. Мы должны понимать, как движемся", – рассказал Палкин в комментарии Футбол NEWS.

Добавим, что Шахтер завершит 2020 год гостевым матчем 13 тура УПЛ против Ингульца.

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