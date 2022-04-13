"Относительно Ракицкого... Мы просто пригласили его сыграть в товарищеских матчах. Это не подписание футболиста.

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Сейчас с нами много футболистов, у которых действующие контракты с Мариуполем. Ребята не смогли попасть в Украину после сборов, и мы их пригласили. Из двух клубных команд сформировали одну, и сейчас играем. То же и с Ракицким. По большому счету, все происходит в формате, как и с ребятами из Мариуполя.

Кого еще ждать? Пока все, пока сюрпризы закончились", – сказал Палкин в программе "Денисов Time".

Напомним, Ракицкий – один из самых известных воспитанников Шахтера. За первую команду он выступал с 2009 оо 2019 гг. и завоевал 19 трофеев. Недавно украинец расторг контракт с Зенитом, за который выступал последние 3 года и тренировался с харьковским Металлистом.

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