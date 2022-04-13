"Щодо Ракицького... Ми просто запросили його зіграти у товариських матчах. Це не підписання футболіста.

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Зараз з нами багато футболістів, які мають чинні контракти з Маріуполем. Хлопці не змогли потрапити до України після зборів, і ми їх запросили. Із двох клубних команд сформували одну, і зараз граємо. Те саме і з Ракицьким. За великим рахунком, все відбувається у форматі як і з хлопцями з Маріуполя.

Кого ще чекати? Поки що всі, поки сюрпризи закінчилися", – сказав Палкін у програмі "Денисов Time".

Нагадаємо, Ракицький – один з найвідоміших вихованців Шахтаря. За першу команду він виступав з 2009 оо 2019 року і завоював 19 трофеїв. Нещодавно українець розірвав контракт із Зенітом, за який виступав останні 3 роки і тренувався з харківським Металістом.

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