"Я этнический россиянин: у меня по маминой и папиной линии – все россияне. Но после всех произошедших событий я на россиян смотреть вообще не могу. У меня много было знакомых в России, были определенные контакты, мы созванивались по телефону друг с другом.

"Это ставит под вопрос существование клуба": Шахтер опасается непорядочности своих легионеров

После 24 февраля вообще ни с кем на контакт не выхожу. Никаких контактов и коммуникаций нет. И, я думаю, вряд ли уже будут. Это уже о многом говорит, если я этнический русский, и просто не перевариваю их.

Не могу даже в голове вложить себя, как возможно то, что они делают. Это огромная беда, которую они принесли в нашу страну, и за которую они будут расплачиваться всю свою жизнь.

Разные плохие слова в их адрес идут. Я думаю, таких серьезных ругательный слов еще не придумали, чтобы их задеть и обозначить то, что они делают, их уровень. Я думаю, к тому моменту, пока Путин попадет на скамью подсудимых в Гааге, уже придумают такие слова", – сказал Палкин в программе "Денисов Time".

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны дают достойный отпор врагу.

Россия напала на Украину: Динамо выиграло первый благотворительный матч, фиаско агрессоров в CAS (LIVE)