"Итальянская пресса пишет, что Рома хочет пригласить на работу нашего директора департамента скаутов.

Рома хочет переманить главного скаута Шахтера – стороны уже провели переговоры

Они просто еще не знают, какая сумма отступных у него в контракте. Более того, Жозе счастлив и горит желанием работать в Шахтере", – написал Палкин на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о желании римлян переманить руководителя скаутского отдела Шахтера Жозе Боту в столицу Италии. "Волки" устроили настоящую охоту на португальца – представители клуба успели провести с ним две встречи (в Швейцарии и Англии) и планируют третью, на которой надеются окончательно убедить Боту перебраться в Рому.

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