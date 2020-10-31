Палкин прокомментировал интерес Ромы к главному скауту Шахтера
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заверил, что руководитель скаутского отдела не планирует покидать "горняков".
"Итальянская пресса пишет, что Рома хочет пригласить на работу нашего директора департамента скаутов.
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Они просто еще не знают, какая сумма отступных у него в контракте. Более того, Жозе счастлив и горит желанием работать в Шахтере", – написал Палкин на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, накануне в СМИ появилась информация о желании римлян переманить руководителя скаутского отдела Шахтера Жозе Боту в столицу Италии. "Волки" устроили настоящую охоту на португальца – представители клуба успели провести с ним две встречи (в Швейцарии и Англии) и планируют третью, на которой надеются окончательно убедить Боту перебраться в Рому.
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