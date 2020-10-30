Новые владельцы Ромы высоко ценят умение специалиста искать молодые таланты и хотят пригласить Боту на аналогичную должность в свой клуб, сообщает Tuttomercatoweb.

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По информации издания, "волки" уже провели две встречи с Боту, которые состоялись в Швейцарии и Англии. Также в ближайшее время планируется еще одна встреча, на которой римляне постараются окончательно убедить португальца перебраться в столицу Италии.

В то же время отмечается, что уговорить Жозе снова присоединиться к Паулу Фонсеке будет очень сложно. Во-первых, Боту в Шахтере имеет значительные полномочия, которые итальянцы гарантировать не могут. Во-вторых, посткоронавирусный рынок создал очень неблагоприятные условия, при которых начинать новый проект будет крайне сложно.

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