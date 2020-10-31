Палкін прокоментував інтерес Роми до головного скаута Шахтаря
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін запевнив, що керівник скаутського відділу не планує полишати "гірників".
"Італійська преса пише, що Рома хоче запросити на роботу нашого директора департаменту скаутів.
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Вони просто ще не знають, яка сума відступних у нього в контракті. Більше того, Жозе щасливий і горить бажанням працювати в Шахтарі", – написав Палкін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явилась інформація про бажання римлян переманити керівника скаутського відділу Шахтаря Жозе Боту до столиці Італії. "Вовки" влаштували справжнє полювання на португальця – представники клубу встигли провести з ним дві зустрічі (у Швейцарії та Англії) і планують третю, на якій сподіваються остаточно переконати Боту перебратись у Рому.
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