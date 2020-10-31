"Італійська преса пише, що Рома хоче запросити на роботу нашого директора департаменту скаутів.

Рома хоче переманити головного скаута Шахтаря – сторони вже провели переговори

Вони просто ще не знають, яка сума відступних у нього в контракті. Більше того, Жозе щасливий і горить бажанням працювати в Шахтарі", – написав Палкін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явилась інформація про бажання римлян переманити керівника скаутського відділу Шахтаря Жозе Боту до столиці Італії. "Вовки" влаштували справжнє полювання на португальця – представники клубу встигли провести з ним дві зустрічі (у Швейцарії та Англії) і планують третю, на якій сподіваються остаточно переконати Боту перебратись у Рому.

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