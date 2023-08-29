Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин выдвинул свою кандидатуру на должность члена правления European Club Association (ECA), сообщает официальный сайт "горняков".

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Он обнародовал 4 ключевых пункта программы, лежащих в основе его заявки на роль, которая может помочь сформировать будущее футбола в Европе.

1. Объединенная ответственность. В основе программы – вера в единую ответственность. Палкин признает, что основная миссия ECA заключается в том, чтобы быть коллективным голосом для клубов, которые являются постоянными участниками европейских клубных соревнований. В его послании подчеркивается важность роли ECA в продвижении общих интересов и потребностей этих клубов. Палкин видит ECA платформой, которая способствует сотрудничеству, учитывая интересы клубов, независимо от их размера или статуса, в решениях, которые влияют на всю футбольную экосистему.

2. Спортивная стратегия. Сосредоточенность Палкина на комплексной спортивной стратегии отражает его понимание вызовов и возможностей, стоящих перед европейским футболом. Он подчеркивает значимость дискуссий между членами ECA для решения стратегических задач. Эти обсуждения важны, особенно в условиях растущей конкуренции со стороны лиг других континентов. Месседж Сергея Палкина подчеркивает необходимость адаптации к меняющимся обстоятельствам, сохраняя сущность европейского футбола.

3. Настоящая солидарность. Весомой составляющей программы является изменение солидарности в футбольном сообществе. Предлагается изменить механизмы солидарности в пользу клубов и лиг, которые действуют по принципиально неэффективным экономическим моделям. Сделав солидарность движущей силой для общего роста и конкурентного баланса, Палкин стремится выровнять условия игры и способствовать более справедливому европейскому футбольному ландшафту. Его стремление к настоящей солидарности проявляется в планах создать фонд реагирования на чрезвычайные ситуации и программы, направленные на восстановление футбольной инфраструктуры в Украине. Эти инициативы не только подчеркивают его приверженность принципам благосостояния спорта, но и подчеркивают веру в способность футбола вызывать позитивные социальные изменения.

4. Аналитические данные. Прагматический подход включает продвижение научно обоснованной методологии принятия решений. Гендиректор Шахтера видит будущее, где аналитические данные будут доступны всем членам ECA, способствуя прозрачности и пониманию сложных процессов в футбольной индустрии. Доверяя всем клубам важную информацию, Палкин стремится способствовать принятию обоснованных решений и стратегическому планированию.

Напомним, выборы в Ассоциацию европейских клубов состоятся 7 сентября 2023 года. Каденция в Совете правления – с 2023 до 2027 года.

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