Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін висунув свою кандидатуру на посаду члена правління European Club Association (ECA), повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Він оприлюднив 4 ключові пункти програми, що лежать в основі його заявки на роль, яка може допомогти сформувати майбутнє футболу у Європі.

1. Об'єднана відповідальність. В основі програми – віра в єдину відповідальність. Палкін визнає, що основна місія ECA полягає в тому, аби бути колективним голосом для клубів, які є постійними учасниками європейських клубних змагань. У його посланні підкреслюється важливість ролі ECA у просуванні спільних інтересів і потреб цих клубів. Палкін бачить ECA платформою, що сприяє співпраці, враховуючи інтереси клубів, незалежно від їхнього розміру чи статусу, у рішеннях, які впливають на всю футбольну екосистему.

2. Спортивна стратегія. Зосередженість Палкіна на комплексній спортивній стратегії відображає його розуміння викликів і можливостей, що постають перед європейським футболом. Він підкреслює значущість дискусій між членами ECA для вирішення стратегічних завдань. Ці обговорення є важливими, особливо в умовах зростання конкуренції з боку ліг інших континентів. Меседж Сергія Палкіна підкреслює необхідність адаптації до мінливих обставин, зберігаючи сутність європейського футболу.

3. Справжня солідарність. Вагомою складовою програми є зміна солідарності у футбольній спільноті. Пропонується змінити механізми солідарності на користь клубів і ліг, які діють за принципово неефективними економічними моделями. Зробивши солідарність рушійною силою для спільного зростання та конкурентного балансу, Палкін прагне вирівняти умови гри та сприяти більш справедливому європейському футбольному ландшафту. Його прагнення до справжньої солідарності проявляється в планах створити фонд реагування на надзвичайні ситуації та програми, спрямовані на відновлення футбольної інфраструктури в Україні. Ці ініціативи не лише підкреслюють його відданість засадам добробуту спорту, але й підкреслюють віру в здатність футболу викликати позитивні соціальні зміни.

4. Аналітичні дані. Прагматичний підхід включає просування науково обгрунтованої методології ухвалення рішень. Гендиректор Шахтаря бачить майбутнє, де аналітичні дані будуть доступні всім членам ECA, сприяючи прозорості та розумінню складних процесів у футбольній індустрії. Довіряючи всім клубам важливу інформацію, Палкін прагне сприяти ухваленню обґрунтованих рішень і стратегічному плануванню.

Нагадаємо, вибори до Асоціації європейських клубів відбудуться 7 вересня 2023 року. Каденція в Раді правління – з 2023 до 2027 року.

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