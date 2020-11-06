Один из руководителей донецкого клуба Сергей Палкин стал очередным пострадавшим от COVID-19.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин сообщил о том, что сдал положительный тест на коронавирус.

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"Ну вот пришла и моя очередь. Пошел на самоизоляцию", – написал Палкин на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, после того как вспышка COVID-19 в донецкой команде пошла на спад, болеть начали приближенные к клубу персоны. В частности, коронавирус начал выкашивать редакцию телеканалов "Футбол": заболел директор Александр Денисов, соведущий программы "Великий футбол" Виктор Леоненко, а также ведущие журналисты Игорь Бурбас и Владимир Крамар.

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