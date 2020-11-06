"Я только-что по почте получил письмо, новость не очень хорошая. Напрягайтесь. Я получил анализ – у меня ковид.

Денисов признался, возможна ли трансляция УПЛ на Youtube

Я серьезно говорю. Вот так вот", – сказал Денисов в проекте "Денисов TIME" на YouTube-канале Великий Футбол".

Интересно, что результат теста Александр получил по электронной почте за 17 минут до окончания программы, которая выходит в прямом эфире.

Напомним, ранее COVID-19 переболел соведущий "Великого футбола" Вячеслав Шевчук. У еще одного члена телекоманды – Виктора Леоненко – также были подозрения на коронавирус.

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